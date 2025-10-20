РФ изменила тактику ударов по энергетике — Минэнерго

Осенью 2025 года Россия изменила подход к атакам на энергетическую инфраструктуру Украины. Враг целенаправленно сказывается на системах передачи электроэнергии и маневренной генерации в отдельных регионах страны. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник, передает РБК-Украина.
Чиновник отметил, что все предварительные мероприятия перед стартом отопительного сезона были выполнены.
"Но то, что мы видим: это изменение стратегии врага, фактически приводит к региональным дефицитам мощности генерации и передаче электроэнергии. Фактически мы видим, что враг изменил тактику ударов. Это ключевое", - подчеркнул Колесник.
Он уточнил, что атаки направлены на объекты передачи, распределения и генерации энергии в конкретных областях.
"Параллельно враг наносит удары по газодобыче и транспортировке, понимая, что газовая генерация является одной из составляющих балансирующей мощности, которая помогает закрывать пиковое потребление в пиковые часы", - пояснил замминистра.
Также под ударами оказывается и гидрогенерация – еще один ключевой элемент маневренной мощности.
"Логика врага прослеживается четко: выбить мощности транспортировки электроэнергии и мощности маневрирования, то есть покрытия пикового потребления", - добавил он.
Колесник также сообщил, что враг применяет многочисленные дроны и ракеты против отдельных объектов, перегружая систему ПВО.
"И в результате мы имеем атаки, которые наносят ущерб энергосистеме", - сказал чиновник.
