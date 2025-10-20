РФ змінила тактику ударів по енергетиці — Міненерго

Ворог намагається вибити системи передачі та маневрену генерацію в окремих областях.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Восени 2025 року Росія змінила підхід до атак на енергетичну інфраструктуру України. Ворог цілеспрямовано б’є по системах передачі електроенергії та маневреній генерації в окремих регіонах країни. Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник, передає РБК-Україна.

Чиновник зауважив, що всі підготовчі заходи перед стартом опалювального сезону були виконані.

"Але те, що ми бачимо: це зміна стратегії ворога, яка фактично призводить до регіональних дефіцитів потужності генерації та передачі електроенергії. Фактично ми бачимо, що ворог змінив тактику ударів. Це ключове", - наголосив Колісник.

Він уточнив, що атаки спрямовані на об’єкти передачі, розподілу та генерації енергії у конкретних областях.

"Паралельно ворог завдає ударів по газовидобутку та транспортуванню, розуміючи, що газова генерація є однією зі складових балансуючої потужності, яка допомагає закривати пікове споживання в пікові години", — пояснив заступник міністра.

Також під ударами опиняється й гідрогенерація — ще один ключовий елемент маневреної потужності.

"Логіка ворога прослідковується чітко: вибити потужності транспортування електроенергії та потужності маневрування, тобто покриття пікового споживання", — додав він.

Колісник також повідомив, що ворог застосовує численні дрони й ракети проти окремих об’єктів, перевантажуючи систему ППО.

"І в результаті ми маємо атаки, які наносять шкоди енергосистемі", — сказав посадовець.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.