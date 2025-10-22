На Закарпатье разоблачили группировку, которая переправляла уклонистов через границу

На Закарпатье правоохранители разоблачили преступную группировку, которая переправляла людей через границу. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Организатором схемы оказался действующий военнослужащий ВСУ, который самовольно оставил место службы и находился в розыске. Его сообщниками были двое жителей Закарпатья.
Злоумышленники планировали незаконно переправить двух военнообязанных через государственную границу Украины вне пунктов пропуска в горно-лесистой местности. За свою незаконную деятельность они рассчитывали получить 15 000 долларов США.
«Правоохранителям удалось заблаговременно разоблачить злоумышленников и предотвратить незаконное пересечение государственной границы, задержав организатора и его сообщников во время совершения преступления», — заявили в ГПСУ.
По месту жительства правонарушителей проведены обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты 12 000 долларов США, более 150 000 гривен, 2 автомобиля, мобильные телефоны, записи сделок и другие доказательства преступной деятельности.
Злоумышленникам сообщено о подозрении. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет.
В настоящее время проводится проверка на предмет причастности задержанных к другим случаям незаконного переправления лиц призывного возраста через государственную границу Украины.
