На Закарпатье разоблачили группировку, которая переправляла уклонистов через границу

10:53, 22 октября 2025
Организатором схемы оказался действующий военнослужащий ВСУ, самовольно оставивший место службы и находившийся в розыске.
На Закарпатье правоохранители разоблачили преступную группировку, которая переправляла людей через границу. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Организатором схемы оказался действующий военнослужащий ВСУ, который самовольно оставил место службы и находился в розыске. Его сообщниками были двое жителей Закарпатья.

Злоумышленники планировали незаконно переправить двух военнообязанных через государственную границу Украины вне пунктов пропуска в горно-лесистой местности. За свою незаконную деятельность они рассчитывали получить 15 000 долларов США.

«Правоохранителям удалось заблаговременно разоблачить злоумышленников и предотвратить незаконное пересечение государственной границы, задержав организатора и его сообщников во время совершения преступления», — заявили в ГПСУ.

По месту жительства правонарушителей проведены обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты 12 000 долларов США, более 150 000 гривен, 2 автомобиля, мобильные телефоны, записи сделок и другие доказательства преступной деятельности.

Злоумышленникам сообщено о подозрении. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет.

В настоящее время проводится проверка на предмет причастности задержанных к другим случаям незаконного переправления лиц призывного возраста через государственную границу Украины.

