На Закарпатті викрили угруповання, яке переправляло ухилянтів через кордон

10:53, 22 жовтня 2025
Організатором схеми виявився діючий військовослужбовець ЗСУ, який самовільно залишив місце служби та перебував у розшуку.
На Закарпатті правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке переправляло осіб через кордон. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Організатором схеми виявився діючий військовослужбовець ЗСУ, який самовільно залишив місце служби та перебував у розшуку. Його поплічниками були двоє жителів Закарпаття.

Зловмисники планували незаконно переправити двох військовозобов’язаних осіб через державний кордон України поза пунктами пропуску в гірсько-лісистій місцевості. За свою незаконну діяльність вони розраховували отримати 15 000 доларів США.

«Правоохоронцям вдалось завчасно викрити зловмисників та запобігти незаконному перетину державного кордону, затримавши організатора та його поплічників під час скоєння злочину», - заявили у ДПСУ.

За місцем проживання правопорушників проведено обшуки, в ході яких виявлено та вилучено 12 000 доларів США, понад 150 000 гривень, 2 автомобілі, мобільні телефони, записи оборудок та інші докази злочинної діяльності.

Зловмисникам повідомлено про підозру. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.

На даний час здійснюється перевірка щодо причетності затриманих до інших фактів незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України.

Закарпаття

