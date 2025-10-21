В Киеве водитель Audi разогнался до 152 км/ч и попался патрульным – фото

В Святошинском районе Киева патрульные остановили водителя автомобиля Audi, который двигался по городу со скоростью 152 км/ч, зафиксированной прибором TruCam. Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.
На нарушителя составили постановление по ч. 4 ст. 122 КУоАП — превышение установленных ограничений скорости более чем на 50 км/ч.
В полиции напомнили, что максимально допустимая скорость движения транспортных средств составляет:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.