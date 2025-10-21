В Киеве водитель Audi разогнался до 152 км/ч и попался патрульным – фото

Патрульные остановили водителя автомобиля Audi, который двигался по городу со скоростью 152 км/ч.

В Святошинском районе Киева патрульные остановили водителя автомобиля Audi, который двигался по городу со скоростью 152 км/ч, зафиксированной прибором TruCam. Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.

На нарушителя составили постановление по ч. 4 ст. 122 КУоАП — превышение установленных ограничений скорости более чем на 50 км/ч.

В полиции напомнили, что максимально допустимая скорость движения транспортных средств составляет:

в населенных пунктах — 50 км/ч;

за пределами населенных пунктов — 90 км/ч;

на дорогах с разделительной полосой — 110 км/ч;

на автомагистралях — 130 км/ч.

