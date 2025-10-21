Практика судов
«Это шаг к восстановлению справедливости»: Генпрокурор Руслан Кравченко прокомментировал подозрение экс-директору «Молодого театра» Андрею Билоусу

14:03, 21 октября 2025
Заместитель Генпрокурора Мария Вдовиченко подала ходатайство об избрании меры пресечения бывшему директору «Молодого театра» Андрею Билоусу и лично будет представлять обвинение в суде.
Так, 21 октября правоохранители сообщили о подозрении бывшему директору «Молодого театра» Андрею Билоусу, который также занимал должность заведующего кафедрой в университете. Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что правоохранители проводят обыски у Андрея Билоуса.

По данным следствия, мужчина с 2017 года систематически использовал «служебное положение для склонения студенток к вступлению с ним в половые отношения без их добровольного согласия. Кроме того, он неоднократно совершал в отношении них сексуальное насилие».

Объявление подозрения Билоусу прокомментировал Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

«Каждое преступление будет иметь последствия.

В начале года наше общество потрясла шокирующая история студентки, которая рассказала о сексуальных домогательствах со стороны преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Это откровенное откровение обнажило глубину проблемы — злоупотребление властью, безнаказанность и страх в стенах образовательных учреждений. Вскоре к ней присоединились другие студентки этого вуза, рассказывая свои истории.

Сегодня мы сделали шаг к восстановлению справедливости.

Преподавателю сообщено о подозрении в совершении сексуальных преступлений: — ч. 2 и ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины, — ч. 1 и ч. 2 ст. 153 УК Украины.

Моя заместительница Мария Вдовиченко подала ходатайство об избрании меры пресечения и лично будет представлять обвинение в суде.

Мы понимаем, как тяжело жертвам решиться говорить. В большинстве подобных случаев люди молчат из-за страха, стыда или недоверия. Но именно этот случай стал переломным: смелость одной девушки дала возможность выявить другие эпизоды домогательств, которые стали частью досудебного расследования.

Пришло время откровенно сказать – харассмент в Украине существует и, как правило, он всегда идет рядом с молчанием.

Не молчите!» — подчеркнул Руслан Кравченко.

«Это шаг к восстановлению справедливости»: Генпрокурор Руслан Кравченко прокомментировал подозрение экс-директору «Молодого театра» Андрею Билоусу

