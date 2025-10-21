Хочет контроль над всем Донбассом: РФ снова повторила США свои предварительные условия по миру в Украине — Reuters

Россия на прошлых выходных направила США частное коммюнике относительно условий мира в Украине.

Фото: gettyimages

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на Politico, Белый дом заявил, что запланированная встреча в Будапеште больше не готовится после того, как госсекретарь Марко Рубио провел разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По данным Reuters, которое ссылается на двух американских чиновников, Россия вновь изложила свои прежние условия для заключения мирного соглашения с Украиной в закрытой ноте, направленной Соединенным Штатам на прошлых выходных.

По словам одного из них, в документе, известном как «non-paper» (неофициальный дипломатический меморандум), Москва повторила свое требование установить контроль над всем Донбассом.

Агентство отмечает, что эта позиция фактически означает отказ от текущего подхода президента США Дональда Трампа, который настаивает на замораживании линии фронта на существующих позициях.

В свою очередь, по данным The Telegraph, во время телефонного разговора с Трампом Путин заявил, что готов отказаться от части двух других регионов Украины — Запорожской и Херсонской областей, которые Россия частично контролирует, — в обмен на полный контроль над Донецкой областью.

В то же время издание The Washington Post писало, что посланник Трампа Стив Виткофф оказывал давление на украинскую делегацию относительно передачи Донецкой области во время встречи, аргументируя это тем, что регион является преимущественно русскоязычным — тезисом, который Кремль часто использует для оправдания своей агрессии.

Ранее издание NBC News сообщало, что Белый дом приостановил подготовку к встрече Трампа с Путиным в Будапеште.

Добавим, телеканал CNN сообщал, что предварительная встреча между США и Россией перед саммитом Трампа и Путина была отложена.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.