Вторая встреча Трампа с Путиным отменяется — Politico со ссылкой на Белый дом

20:38, 21 октября 2025
Белый дом заявил, что запланированная встреча в Будапеште, больше не планируется после того, как госсекретарь Марко Рубио поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Фото: rfi.fr
Белый дом 21 октября заявил, что запланированная встреча в Будапеште, о которой Трамп объявил лишь на прошлой неделе после двухчасового телефонного разговора с Путиным, больше не готовится после того, как государственный секретарь Марко Рубио провел беседу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на свой источник.

«Государственный секретарь Рубио и министр Лавров имели продуктивный разговор, — сказал чиновник Белого дома на условиях анонимности, обсуждая планы. — Поэтому дополнительная личная встреча между госсекретарем и министром иностранных дел не является необходимой, и в настоящее время нет планов для встречи президента Трампа с президентом Путиным в ближайшем будущем».

По данным Reuters, которое ссылается на двух американских чиновников, Россия вновь изложила свои прежние условия для заключения мирного соглашения с Украиной в закрытой ноте, направленной Соединенным Штатам на прошлых выходных.

По словам одного из них, в документе, известном как «non-paper» (неофициальный дипломатический меморандум), Москва повторила свое требование установить контроль над всем Донбассом.

Агентство отмечает, что эта позиция фактически означает отказ от текущего подхода президента США Дональда Трампа, который настаивает на замораживании линии фронта на существующих позициях.

Ранее издание NBC News сообщало, что Белый дом приостановил подготовку к встрече Трампа с Путиным в Будапеште.

Добавим, телеканал CNN сообщал, что предварительная встреча между США и Россией перед саммитом Трампа и Путина была отложена.

