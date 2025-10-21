В Италии начался судебный процесс над волонтерами, которые спасали мигрантов в Средиземном море

Шестерых членов благотворительной организации обвиняют в содействии незаконной миграции после спасения 27 человек с танкера в 2020 году.

В Италии начался первый судебный процесс против волонтеров благотворительной организации Mediterranea Saving Humans (MSH), которые оказывали помощь мигрантам в Средиземном море. Заседание проходит в городе Рагуза, на Сицилии. Об этом сообщает Barron's.

На скамье подсудимых — сооснователь MSH Лука Казарини, капитан судна Mare Jonio, трое членов экипажа и врач. Их обвиняют в содействии незаконной миграции из-за операции 2020 года, когда корабль Mare Jonio взял на борт 27 мигрантов с датского танкера Maersk Etienne и доставил их в Италию.

Мигранты провели более месяца на танкере, поскольку Италия и Мальта тогда отказались принять судно. Прокуратура считает, что спасательная миссия могла иметь финансовую мотивацию — компания Maersk через несколько месяцев перевела организации 125 тысяч евро, якобы в качестве компенсации.

Однако в заявлении Maersk от 2021 года отмечается, что эти средства были предназначены «для покрытия части расходов на спасение», а не как оплата услуг. Компания также подчеркнула, что именно волонтеры откликнулись на многочисленные сигналы SOS, которые игнорировали официальные службы, и назвала их действия гуманитарно необходимыми.

В MSH называют этот перевод «прозрачным пожертвованием».

Адвокаты защиты подчеркивают, что этот процесс — первый подобный случай в Италии. Предыдущие попытки преследования экипажей гуманитарных судов завершались еще до начала основных слушаний.

Во время первого заседания защитники подали ряд технических возражений, в частности относительно прослушивания разговоров журналистов, адвокатов, священников и даже депутатов парламента. Также они поставили под сомнение, может ли оказание медицинской помощи считаться уголовным преступлением.

Следующее заседание назначено на 13 января.

