Практика судов
  1. В мире

В Италии начался судебный процесс над волонтерами, которые спасали мигрантов в Средиземном море

21:24, 21 октября 2025
Шестерых членов благотворительной организации обвиняют в содействии незаконной миграции после спасения 27 человек с танкера в 2020 году.
В Италии начался судебный процесс над волонтерами, которые спасали мигрантов в Средиземном море
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Италии начался первый судебный процесс против волонтеров благотворительной организации Mediterranea Saving Humans (MSH), которые оказывали помощь мигрантам в Средиземном море. Заседание проходит в городе Рагуза, на Сицилии. Об этом сообщает Barron's.

На скамье подсудимых — сооснователь MSH Лука Казарини, капитан судна Mare Jonio, трое членов экипажа и врач. Их обвиняют в содействии незаконной миграции из-за операции 2020 года, когда корабль Mare Jonio взял на борт 27 мигрантов с датского танкера Maersk Etienne и доставил их в Италию.

Мигранты провели более месяца на танкере, поскольку Италия и Мальта тогда отказались принять судно. Прокуратура считает, что спасательная миссия могла иметь финансовую мотивацию — компания Maersk через несколько месяцев перевела организации 125 тысяч евро, якобы в качестве компенсации.

Однако в заявлении Maersk от 2021 года отмечается, что эти средства были предназначены «для покрытия части расходов на спасение», а не как оплата услуг. Компания также подчеркнула, что именно волонтеры откликнулись на многочисленные сигналы SOS, которые игнорировали официальные службы, и назвала их действия гуманитарно необходимыми.

В MSH называют этот перевод «прозрачным пожертвованием».

Адвокаты защиты подчеркивают, что этот процесс — первый подобный случай в Италии. Предыдущие попытки преследования экипажей гуманитарных судов завершались еще до начала основных слушаний.

Во время первого заседания защитники подали ряд технических возражений, в частности относительно прослушивания разговоров журналистов, адвокатов, священников и даже депутатов парламента. Также они поставили под сомнение, может ли оказание медицинской помощи считаться уголовным преступлением.

Следующее заседание назначено на 13 января.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Италия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Водители смогут лишиться прав в случае накопления штрафных баллов – в Раде зарегистрировали законопроект

В Украине неуклонно растет количество ДТП, поэтому в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о штрафных баллах для водителей, которые системно нарушают ПДД.

Верховная Рада поддержала поручение правительству изменить в 2026 году порядок выплат спецпенсий судьям и прокурорам, установив единые подходы к возрасту выхода на пенсию

В Бюджетных выводах предусмотрено установление единых подходов к возрасту выхода на пенсию должностных лиц – в частности судей и прокуроров.

Задержек с выплатой зарплат военным не будет – Верховная Рада увеличила расходы на оборону на 325 млрд грн

Основная часть выплат – 294 млрд грн – будет обеспечена за счет международной помощи.

Верховная Рада поддержала законопроект Гетманцева об увеличении до 50% налога на сверхприбыли банков в 2026 году

Ранее Нацбанк раскритиковал идею Даниила Гетманцева поднять налог на прибыль банков до 50%.

«Это шаг к восстановлению справедливости»: Генпрокурор Руслан Кравченко прокомментировал подозрение экс-директору «Молодого театра» Андрею Билоусу

Заместитель Генпрокурора Мария Вдовиченко подала ходатайство об избрании меры пресечения бывшему директору «Молодого театра» Андрею Билоусу и лично будет представлять обвинение в суде.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Яковлєв
    Олександр Яковлєв
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду