Задержек с выплатой зарплат военным не будет – Верховная Рада увеличила расходы на оборону на 325 млрд грн

14:34, 21 октября 2025
Основная часть выплат – 294 млрд грн – будет обеспечена за счет международной помощи.
Верховная Рада 21 октября приняла в целом законопроект 14103 об увеличении расходов на сектор обороны и безопасности на 325 млрд грн. Таким образом, задержек с выплатой зарплат военным с 1 ноября быть не должно.

Основная часть этих расходов будет покрыта за счет помощи иностранных партнеров.

Как отметила председатель бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа, 294,3 млрд грн будет обеспечено за счет международной помощи. Это 6 млрд евро «безвозвратного займа» ERA loans, из европейской части. Возвращать эти деньги Украине не нужно и проценты за пользование деньгами не начисляются, пояснила она.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», недавно Еврокомиссия впервые разрешила финансировать за счет помощи европейских партнеров зарплаты военных. Ранее на такие выплаты у международных партнеров (кроме Великобритании) было табу, хотя они разрешали финансировать за счет помощи зарплаты госслужащих и другую «социалку».

Также 10,4 млрд грн найдут за счет сокращения невоенных расходов (из них наиболее существенные сокращения: 6,45 млрд – ожидаемая экономия от обслуживания государственного долга и 3 млрд – экономия на гарантийных обязательствах государства, которые в этом году нет необходимости выплачивать) и почти 1 млрд грн по предложениям отдельных государственных органов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», будут сокращены расходы следующих органов:

  • Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) – на 320,4 млн грн
  • Минсоцполитики – на 204,3 млн грн. Из них 163 млн грн снимут с программы «создание и программно-техническое обеспечение системы информационно-аналитической поддержки, информационно-методическое обеспечение и изготовление бланков удостоверений и нагрудных знаков для системы социальной защиты»
  • ВАКС – на 50 млн грн (28 млн грн – с ВАКС и 22 – с АП ВАКС)
  • Офис Генпрокурора – 54,8 млн грн (с программы осуществления прокурорской деятельности)
  • Бюро экономической безопасности (БЭБ) – на 50 млн грн
  • Счетная палата – на 253,4 млн грн
  • Минмолодежьспорта – на 13,4 млн грн за счет программы подготовки сборных к международным соревнованиям.
  • Также определенные сокращения будут для Одесской и Луганской областных госадминистраций.
  • 10 млн грн снимут с СНБО.
  • И целый 1 млн грн согласился сократить Минкульт с государственных стипендий выдающимся деятелям.

Также 20 млрд грн будет получено от ожидаемого увеличения поступлений от НДФЛ и военного сбора, от выплат денежного довольствия военным в ноябре-декабре (поскольку общая сумма расходов на оплату труда увеличивается, то увеличиваются и налоги с доходов физических лиц).

В целом, законопроект 14103 увеличивает расходы для сектора нацбезопасности и обороны на 324,7 млрд грн.

Из них плюс 210,9 млрд грн пойдут на ВСУ, 99,1 млрд – на производство и закупку оружия и боеприпасов для ВСУ, еще 8,1 млрд грн – Национальной гвардии, 4,3 млрд грн – для закупки дронов, которую осуществляет Госспецсвязь.

Дополнительно 1,3 млрд грн получит СБУ, 918 млн грн – Государственная специальная служба транспорта.

Значительно меньшие суммы предусмотрены для Пограничной службы (83 млн грн), Главного управления разведки (28,8 млн грн) и Службы внешней разведки (8 млн грн).

Автор: Наталя Мамченко

