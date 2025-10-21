Дональд Трамп намекнул, что завершение войны РФ против Украины приближается

Дональд Трамп считает, что мир «близок».

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему удастся завершить войну России против Украины и что мир «приближается».

Во время выступления на ланче в Белом доме американский лидер отметил, что ему будет трудно превзойти 1-го президента США Джорджа Вашингтона и 16-го президента Авраама Линкольна.

«Но мы попробуем, правда? Они не урегулировали восемь войн, девятая на подходе, ладно? Мы урегулировали восемь войн, и девятая уже близко, верите или нет», — сказал он.

Очевидно, что под восьмой войной Трамп имел в виду ситуацию в Секторе Газа, а под девятой — полномасштабную агрессию РФ против Украины.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Украина и Европа готовят план по завершению войны из 12 пунктов на нынешней линии фронта.

