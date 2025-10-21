Как подтвердить трудовой стаж, если трудовая книжка утеряна или содержит ошибки — разъяснение

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области напоминает: в случае утраты трудовой книжки, отсутствия в ней записей или наличия исправлений и неточностей подтвердить трудовой стаж для назначения пенсии можно другими документами.
Порядок подтверждения стажа определен постановлением Кабинета Министров №637 от 12 августа 1993 года.
Итак, если трудовая книжка утеряна, в нее не внесены записи о работе либо содержатся неправильные или неточные записи о периодах работы, для подтверждения стажа, приобретенного до 2004 года, принимаются:
Если в реестре застрахованных лиц необходимых данных нет, а предприятие, учреждение или организация расположены на временно оккупированной территории, в районах ведения военных (боевых) действий, в районах, которые находились во временной оккупации, либо их имущество (документы) повреждено или уничтожено вследствие военных действий, что делает невозможным получение дополнительных документов, стаж работы устанавливается на основании показаний не менее двух свидетелей, которые:
Если же трудовая книжка имеется, но содержит записи с исправлениями, недостоверные или неточные сведения о периодах работы на предприятиях, в учреждениях, организациях или их правопреемниках, расположенных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и г. Севастополя, трудовой стаж, дающий право на пенсию, подтверждается Комиссиями по вопросам подтверждения стажа работы, дающего право на назначение пенсии. Такие Комиссии созданы при каждом Главном управлении Пенсионного фонда Украины в областях и г. Киеве.
Стаж работы в особо вредных или особо тяжелых условиях труда (по Списку №1), а также в вредных и тяжелых условиях (по Списку №2) подтверждается только документально. Если же льготный стаж приобретен на предприятиях, учреждениях или организациях, ликвидированных без определения правопреемника, он подтверждается указанными Комиссиями на основании архивных документов.
