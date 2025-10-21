Как подтвердить трудовой стаж, если трудовая книжка утеряна или содержит ошибки — разъяснение

Пенсионный фонд объяснил, какие документы принимаются для подтверждения трудового стажа и в каких случаях это можно сделать по показаниям свидетелей.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области напоминает: в случае утраты трудовой книжки, отсутствия в ней записей или наличия исправлений и неточностей подтвердить трудовой стаж для назначения пенсии можно другими документами.

Порядок подтверждения стажа определен постановлением Кабинета Министров №637 от 12 августа 1993 года.

Итак, если трудовая книжка утеряна, в нее не внесены записи о работе либо содержатся неправильные или неточные записи о периодах работы, для подтверждения стажа, приобретенного до 2004 года, принимаются:

данные из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

выписки или справки, составленные, в том числе, на основе данных, имеющихся в информационных (автоматизированных) и/или информационно-коммуникационных системах предприятий, учреждений, организаций;

личные счета и ведомости на выдачу заработной платы;

удостоверения, характеристики, письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их выполнении и другие документы, содержащие сведения о периодах работы;

членские билеты профсоюзов (за период, за который имеются отметки об уплате членских взносов).

Если в реестре застрахованных лиц необходимых данных нет, а предприятие, учреждение или организация расположены на временно оккупированной территории, в районах ведения военных (боевых) действий, в районах, которые находились во временной оккупации, либо их имущество (документы) повреждено или уничтожено вследствие военных действий, что делает невозможным получение дополнительных документов, стаж работы устанавливается на основании показаний не менее двух свидетелей, которые:

знают заявителя по совместной работе на одном предприятии, в учреждении, организации или в одной системе;

имеют документы о своей работе за тот период, относительно которого подтверждают работу заявителя.

Если же трудовая книжка имеется, но содержит записи с исправлениями, недостоверные или неточные сведения о периодах работы на предприятиях, в учреждениях, организациях или их правопреемниках, расположенных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и г. Севастополя, трудовой стаж, дающий право на пенсию, подтверждается Комиссиями по вопросам подтверждения стажа работы, дающего право на назначение пенсии. Такие Комиссии созданы при каждом Главном управлении Пенсионного фонда Украины в областях и г. Киеве.

Стаж работы в особо вредных или особо тяжелых условиях труда (по Списку №1), а также в вредных и тяжелых условиях (по Списку №2) подтверждается только документально. Если же льготный стаж приобретен на предприятиях, учреждениях или организациях, ликвидированных без определения правопреемника, он подтверждается указанными Комиссиями на основании архивных документов.

