Что такое личное поручительство и как оно работает: разъяснение суда

В Уголовном процессуальном кодексе Украины предусмотрено несколько видов мер пресечения. Одна из них — личное поручительство.

Это означает, что надежные лица, которых суд или следственный судья считает заслуживающими доверия, письменно берут на себя обязательство гарантировать, что подозреваемый или обвиняемый будет выполнять все возложенные на него обязанности (в соответствии со статьей 194 УПК). При необходимости эти лица также обязуются доставить его в органы досудебного расследования или в суд по первому требованию. Об этом напоминает Звягельский городско-районный суд Житомирской области.

Количество поручителей определяет следственный судья или суд, который избирает меру пресечения. Наличие одного поручителя может быть признано достаточным только в том случае, если это лицо заслуживает особого доверия.

Поручителю разъясняется, в совершении какого уголовного правонарушения подозревается или обвиняется лицо, какое наказание предусмотрено законом за это деяние, какие у него обязанности и последствия их неисполнения, а также его право отказаться от взятых на себя обязательств и порядок реализации этого права.

Поручитель может отказаться от своих обязательств до наступления оснований, которые влекут за собой его ответственность. В таком случае он обязан обеспечить явку подозреваемого или обвиняемого в орган досудебного расследования или в суд для решения вопроса о замене меры пресечения.

В случае неисполнения поручителем своих обязательств на него налагается денежное взыскание в размере:

по делу о правонарушении, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком не более трёх лет или более мягкое наказание — от двух до пяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц;

по делу о преступлении, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы от трёх до пяти лет — от пяти до десяти прожиточных минимумов;

по делу о преступлении, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы от пяти до десяти лет — от десяти до двадцати прожиточных минимумов;

по делу о преступлении, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более десяти лет — от двадцати до пятидесяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Контроль за выполнением обязательств по личному поручительству осуществляет следователь, а если дело находится в суде — прокурор.

Отмечается, что применение мер пресечения связано с необходимостью предотвращения рисков. Следовательно, если нет весомых оснований считать, что такие риски существуют, мера пресечения не может быть применена.

