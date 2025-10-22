Практика судів
Що таке особиста порука та як вона працює: роз’яснення суду

11:47, 22 жовтня 2025
Кількість поручителів визначає слідчий суддя або суд, який призначає запобіжний захід.
У Кримінальному процесуальному кодексі України передбачено кілька видів запобіжних заходів. Один із них — особиста порука.

Це означає, що надійні особи, яких суд або слідчий суддя вважає такими, що заслуговують довіри, письмово беруть на себе зобов’язання гарантувати, що підозрюваний чи обвинувачений дотримуватиметься усіх встановлених для нього обов’язків (відповідно до статті 194 КПК). За потреби ці особи також зобов’язуються доставити його до слідчих органів або в суд на першу вимогу. Про це нагадує Звягельський міськрайонний суд Житомирської області.

Кількість поручителів визначає слідчий суддя, суд, який обирає запобіжний захід. Наявність одного поручителя може бути визнано достатньою лише в тому разі, коли ним є особа, яка заслуговує на особливу довіру.

Поручителю роз’яснюється у вчиненні якого кримінального правопорушення підозрюється або обвинувачується особа, передбачене законом покарання за його вчинення, обов’язки поручителя та наслідки їх невиконання, право на відмову від прийнятих на себе зобов’язань та порядок реалізації такого права.

Поручитель може відмовитись від взятих на себе зобов’язань до виникнення підстав, які тягнуть за собою його відповідальність. У такому разі він забезпечує явку підозрюваного, обвинуваченого до органу досудового розслідування чи суду для вирішення питання про заміну йому запобіжного заходу на інший.

У разі невиконання поручителем взятих на себе зобов’язань на нього накладається грошове стягнення в розмірі:

1) у провадженні щодо кримінального правопорушення, за вчинення якого передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше трьох років, або інше, більш м’яке покарання, - від двох до п’яти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2) у провадженні щодо злочину, за вчинення якого передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, - від п’яти до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

3) у провадженні щодо злочину, за вчинення якого передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років, - від десяти до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

4) у провадженні щодо злочину, за вчинення якого передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять років, - від двадцяти до п’ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням зобов’язань про особисту поруку здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду, - прокурор.

Зазначається, що застосування запобіжних заходів пов’язане із необхідністю запобігти ризикам, отже, якщо немає вагомих підстав вважати, що ризики існують, запобіжний захід не може бути застосовано.

