Практика судов
  1. В Украине

Глава МИД Сибига после массированного обстрела РФ призвал партнеров срочно оказать энергетическую поддержку Украине

12:23, 22 октября 2025
Сибига отметил, что Украина после массированных российских обстрелов срочно нуждается в дополнительном энергооборудовании и средствах на энергоресурсы.
Глава МИД Сибига после массированного обстрела РФ призвал партнеров срочно оказать энергетическую поддержку Украине
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава МИД Украины Андрей Сибига обратился к международным партнёрам и организациям с призывом как можно скорее предоставить энергетическую поддержку, чтобы не допустить гуманитарного кризиса в Украине на пороге зимы.

«Вместо дипломатии и мирных переговоров Россия продолжает наносить жестокие удары по Украине. Энергетическая инфраструктура и обычные дома по всей стране подверглись атакам ночью. Погибли как минимум шесть человек, в том числе молодая мать с двумя маленькими детьми. Повреждено ряд энергетических объектов, в результате чего населённые пункты остались без электричества, отопления и воды», – сообщил министр иностранных дел.

Сибига обратился ко всем партнёрам, учреждениям и международным организациям с просьбой мобилизовать дополнительную энергетическую помощь для Украины в преддверии зимы и не допустить гуманитарного кризиса в центре Европы.

По его словам, Украине необходимы дополнительные объёмы энергетических ресурсов и финансов, мобильные генераторы, оборудование для ремонта и усиление возможностей противовоздушной обороны.

«Это срочно, и мы будем благодарны за каждое новое решение», – подчеркнул Сибига.

Он также напомнил слова Президента Владимира Зеленского, который отметил, что эта атака доказывает: давление на Россию всё ещё недостаточно, чтобы заставить её прекратить войну.

«Пришло время отказаться от иллюзий и продемонстрировать силу — новые санкции, решения по замороженным активам, усиление ПВО и дальнобойных возможностей Украины», — подытожил Сибига.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада поддержала изменения в порядок увольнения разведчиков с воинской службы и выплаты им одноразового денежного пособия

Законопроект предусматривает выплату единовременного денежного пособия военнослужащим из числа сотрудников разведывательных органов после их увольнения с воинской службы по новому основанию.

Рада поддержала исключение из закона о соцзащите военнослужащих нормы об альтернативной службе по религиозным причинам

Из закона о соцзащите военных исключат норму о предоставлении права лицам, религиозные убеждения которых препятствуют прохождению срочной воинской службы, на прохождение альтернативной службы.

За невыполнение требований Военного омбудсмана будут штрафовать до 17 тысяч грн – Верховная Рада поддержала законопроект

Верховная Рада поддержала изменения в КУоАП, которые позволят Военному омбудсману составлять административные протоколы.

Верховная Рада поддержала новую редакцию Гражданского кодекса, в которой Руслан Стефанчук с коллегами предлагает ввести «добронравие» и «снятие корпоративной вуали»

Парламент поддержал новую редакцию первой книги Гражданского кодекса, в которой Руслан Стефанчук предлагает ввести понятия «добронравие» (boni mores) и «снятие корпоративной вуали», а также закрепить презумпцию частных правоотношений.

Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете на 2026 год за основу

Бюджетный комитет рекомендовал учесть ко второму чтению ряд поправок – среди которых пересмотр спецпенсий судей, прокуроров и других должностных лиц, а также увеличение финансирования БЭБ.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Баєв
    Сергій Баєв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ніна Бабич
    Ніна Бабич
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Валеріан Луняченко
    Валеріан Луняченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси