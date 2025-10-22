Глава МИД Сибига после массированного обстрела РФ призвал партнеров срочно оказать энергетическую поддержку Украине

Сибига отметил, что Украина после массированных российских обстрелов срочно нуждается в дополнительном энергооборудовании и средствах на энергоресурсы.

Глава МИД Украины Андрей Сибига обратился к международным партнёрам и организациям с призывом как можно скорее предоставить энергетическую поддержку, чтобы не допустить гуманитарного кризиса в Украине на пороге зимы.

«Вместо дипломатии и мирных переговоров Россия продолжает наносить жестокие удары по Украине. Энергетическая инфраструктура и обычные дома по всей стране подверглись атакам ночью. Погибли как минимум шесть человек, в том числе молодая мать с двумя маленькими детьми. Повреждено ряд энергетических объектов, в результате чего населённые пункты остались без электричества, отопления и воды», – сообщил министр иностранных дел.

Сибига обратился ко всем партнёрам, учреждениям и международным организациям с просьбой мобилизовать дополнительную энергетическую помощь для Украины в преддверии зимы и не допустить гуманитарного кризиса в центре Европы.

По его словам, Украине необходимы дополнительные объёмы энергетических ресурсов и финансов, мобильные генераторы, оборудование для ремонта и усиление возможностей противовоздушной обороны.

«Это срочно, и мы будем благодарны за каждое новое решение», – подчеркнул Сибига.

Он также напомнил слова Президента Владимира Зеленского, который отметил, что эта атака доказывает: давление на Россию всё ещё недостаточно, чтобы заставить её прекратить войну.

«Пришло время отказаться от иллюзий и продемонстрировать силу — новые санкции, решения по замороженным активам, усиление ПВО и дальнобойных возможностей Украины», — подытожил Сибига.

