Андрій Сибіга закликав партнерів терміново надати енергетичну підтримку Україні

Сибіга зазначив, що Україна після масованих російських обстрілів терміново потребує додаткового енергообладнання та коштів на енергоресурси.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Глава МЗС України Андрій Сибіга звернувся до міжнародних партнерів і організацій із закликом якнайшвидше надати енергетичну підтримку, аби не допустити гуманітарної кризи в Україні напередодні зими.

"Замість дипломатії та мирних переговорів, Росія продовжує свої жорстокі удари по Україні. Енергетична інфраструктура та звичайні будинки по всій нашій країні зазнали нападів протягом ночі. Загинуло щонайменше шестеро людей, зокрема молода мати з двома маленькими дітьми. Пошкоджено низку енергетичних об'єктів, внаслідок чого громади залишилися без електроенергії, опалення та води", – поінформував міністр закордонних справ.

Сибіга звернувся до всіх партнерів, установ та міжнародних організацій з проханням мобілізувати додаткову енергетичну підтримку для України напередодні зими та запобігти гуманітарній кризі в центрі Європи.

За його словами, Україні потрібні додаткові обсяги енергетичних ресурсів та коштів, мобільні генеруючі установки, ремонтне обладнання та додаткові можливості протиповітряної оборони.

“Це терміново, і ми будемо вдячні за кожне нове оголошення”, – підкреслив Сибіга.

Він також нагадав слова Президента Володимира Зеленського, який наголошував, що цей напад є свідченням того, що тиск на Росію досі недостатній, аби змусити її зупинити війну.

"Настав час відмовитися від бажаного за дійсне та продемонструвати силу - нові санкції, рішення щодо заморожених активів, посилення ППО та далекобійних можливостей України", - підсумував Сибіга.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.