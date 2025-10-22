Рада проголосовала за все правки в Госбюджет-2026, касающиеся образования — Сергей Бабак

Правки касаются новой модели оплаты труда и поэтапного повышения заработной платы.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада поддержала проект Государственного бюджета на 2026 год в первом чтении.

Народные депутаты поддержали все образовательные предложения главы парламентского Комитета по образованию, науке и инновациям Сергея Бабака к проекту Госбюджета на 2026 год.

По словам Бабака, речь идет о:

правке № 830 – об изменениях модели оплаты труда учителей. Она предусматривает, что остатки средств образовательной субвенции по состоянию на 1 января 2026 будут направлены в специальный фонд МОН с последующим использованием на образовательные нужды.

№ 987, которым предполагается поручение правительству поэтапно повысить с 1 января 2026 года на 50% уровень оплаты труда преподавателей и научно педагогических работников университетов.

№ 1076, которая поручается определиться с новой моделью оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений.

№3032 о включении в образовательную субвенцию средства на повышение престижности труда педагогов (53,8 млрд грн). Ее поддержали 315 нардепов.

Теперь у правительства есть 14 дней (до 5 ноября), чтобы проработать эти решения перед вторым чтением бюджета. После этого состоится заседание бюджетного комитета и голосование в зале Верховной Рады.

