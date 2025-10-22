Рада проголосувала за усі правки до Держбюджету-2026, які стосуються освіти — Сергій Бабак

Правки стосуються нової моделі оплати праці вчителів та поетапного підвищення заробітної плати.

Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада підтримала проект Державного бюджету на 2026 рік у першому читанні.

Народні депутати підтримали всі освітні пропозиції голови парламентського Комітету з освіти, науки та інновацій Сергія Бабака до проекту Держбюджету-2026.

За словами Бабака, мова йде про:

правку № 830 – про зміни моделі оплати праці вчителів. Вона передбачає, що залишки коштів освітньої субвенції станом на 1 січня 2026 року будуть спрямовані до спеціального фонду МОН із подальшим використанням на освітні потреби.

№ 987, якою передбачається доручення уряду поетапно підвищити з 1 січня 2026 року на 50 % рівень оплати праці викладачів і науково-педагогічних працівників університетів.

№ 1076, яка доручає визначитись із новою моделлю оплати праці вчителів закладів загальносередньої освіти.

№ 3032 про включення до освітньої субвенції кошти на підвищення престижності праці педагогів (53,8 млрд грн). Її підтримали 315 нардепів.

Тепер уряд має 14 днів (до 5 листопада), щоб опрацювати ці рішення перед другим читанням бюджету. Після цього відбудеться засідання бюджетного комітету та голосування у залі Верховної Ради.

