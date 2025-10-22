В Полтавской области 22 октября применят графики отключений света

Графики отключения электроэнергии в Полтавской области будут действовать с 18:30.

В Полтавской области 22 октября будут применяться почасовые графики отключения электроэнергии. Графики начнут действовать с 18:30. Об этом сообщило АО «Полтаваоблэнерго».

Отмечается, что причиной введения таких мер стали последствия атак РФ на энергетические объекты.

Услуга по распределению электроэнергии будет восстановлена после ликвидации аварийной ситуации. О соответствующей команде сообщит НЭК «Укрэнерго».

Отключения будут происходить по 1,5 очереди. График будет действовать до 23:59.

