На Полтавщині 22 жовтня застосують графіки відключень світла

Графіки відключення світла на Полтавщині застосовуватимуть з 18:30.

У Полтавській області 22 жовтня будуть застосувати графіки погодинного відключення світла. Графіки застосовуватимуть з 18:30. Про це повідомило АТ «Полтаваобленерго».

Зазначається, що причина запровадження заходів — наслідки атак РФ на об`єкти енергетики.

Послуга з розподілу електричної енергії буде відновлена після ліквідації аварійної ситуації. Про відповідну команду сповістить НЕК «Укренерго».

Вимикатимуть по 1,5 черги. Графік запровадять до 23:59.

