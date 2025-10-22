Практика судов
В Одессе разоблачили врачей Приморского ТЦК, которые продавали «липовые» заключения ВЛК за $16 тысяч

14:11, 22 октября 2025
Врачи ТЦК оформляли фиктивные справки о непригодности к службе без присутствия призывников, помогая им незаконно получить отсрочку.
В Одессе разоблачили врачей Приморского ТЦК, которые продавали «липовые» заключения ВЛК за $16 тысяч
В Одессе разоблачили врачей Приморского ТЦК, которые выдавали военнообязанным «липовые» заключения о прохождении ВЛК без их фактического присутствия. Такие «справки» позволяли призывникам незаконно оформить отсрочку от службы. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным следствия, члены ВЛК имели предварительные «платные» договоренности с участниками масштабной коррупционной схемы, которых сотрудники ГБР разоблачили ранее.

Организовал махинацию местный житель, который привлек к ней сотрудника Центра обеспечения служебной деятельности Минобороны и Генштаба ВСУ, работника Приморского ТЦК и еще двух знакомых.

Дельцы предлагали желающим избежать военной службы за 16 тысяч долларов. Обвинительные акты в отношении них уже направлены в суд.

В настоящее время четырем членам военно-врачебной комиссии сообщено о подозрении в служебной подделке, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины). Решается вопрос об отстранении их от должностей.

Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет ограничения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к махинации.

