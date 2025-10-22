В Одесі викрили лікарів Приморського ТЦК, які продавали «липові» висновки ВЛК за $16 тисяч

Лікарі ТЦК оформлювали фіктивні довідки про непридатність до служби без присутності призовників, допомагаючи їм незаконно отримати відстрочку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі викрили лікарів Приморського ТЦК, які видавали військовозобов’язаним «липові» висновки про проходження ВЛК без їх фактичної присутності. Такі «довідки» давали можливість призовникам незаконно оформити відстрочку від служби. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, члени ВЛК мали попередні «платні» домовленості з учасниками масштабної корупційної схеми, яких працівники ДБР викрили раніше.

Організував оборудку місцевий мешканець, який залучив до неї співробітника Центру забезпечення службової діяльності Міноборони та Генштабу ЗСУ, працівника Приморського ТЦК та ще двох знайомих.

Ділки пропонували охочим уникнути військової служби за 16 тисяч доларів. Обвинувальні акти щодо них вже скеровані до суду.

Наразі чотирьом членам військово-лікарської комісії повідомлено про підозру у службовому підробленні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України). Вирішується питання щодо відсторонення від посад.

Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб причетних до оборудки.