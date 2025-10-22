Практика судов
Люди трех поколений: какую работу ищут украинцы разного возраста

17:05, 22 октября 2025
Спрос работодателей смещается в сторону молодых кадров, но именно старшее поколение сейчас составляет большинство среди тех, кто активно ищет работу.
Люди трех поколений: какую работу ищут украинцы разного возраста
Государственная служба занятости опубликовала аналитику о том, как меняется рынок труда в 2025 году. Специалисты исследовали, какие вакансии выбирают молодые украинцы, ищущие работу, и какие профессии интересуют людей среднего и старшего возраста.

Старших соискателей больше, чем молодых

По данным, работодатели сегодня стремятся привлекать молодых специалистов, однако среди зарегистрированных соискателей работы преобладают люди старшего возраста.

Статистика выглядит так:

  • 15–19 лет — 2,5% соискателей работы
  • 20–24 года — 6%
  • 25–29 лет — 6,4%
  • 30–34 года — 10%
  • 35–39 лет — 13%
  • 40–44 года — 13,5%
  • 45–49 лет — 14%
  • 50–54 года — 14%
  • 55+ лет — 20%

То есть людей в возрасте 55+ в десять раз больше, чем подростков и молодежи до 20 лет.

Почему молодежи на рынке труда меньше

В службе занятости объясняют такую ситуацию несколькими факторами:

Трудоустройство еще во время учебы. Крупные компании все чаще предлагают студентам стажировку с последующим трудоустройством. Это распространено в IT-секторе, аграрной отрасли, банковском деле, энергетике и промышленности.

Неформальная занятость. Часть украинцев работает без официального оформления — преимущественно в сельском хозяйстве, торговле и строительстве.

Гендерная диспропорция. Среди официально зарегистрированных соискателей до 25 лет доля мужчин достигает 40%, но в возрасте 25–55 она падает до 25%. В старших возрастных группах соотношение женщин и мужчин составляет 64% к 36%.

Какую работу ищут разные поколения

Служба занятости проанализировала, какие профессии наиболее популярны среди разных возрастных групп:

15–19 лет: продавец, парикмахер, тракторист.

20–24 года: учитель, администратор, кассир, подсобный рабочий.

25–29 лет: повар, кассир, медсестра.

30–34 года: водитель, бухгалтер, продавец.

35–39 лет: экономист, госслужащий, менеджер.

40–44 года: бухгалтер, швея, уборщик.

45–49 лет: охранник, продавец, работник сферы обслуживания.

50–54 года: водитель, повар, учитель, уборщик.

55+ лет: охранник, сторож, оператор котельной, машинист.

Украинский рынок труда постепенно стареет — все больше людей старшего возраста активно ищут работу, тогда как молодежь чаще устраивается еще во время учебы или работает неофициально. Эта тенденция формирует новую структуру занятости: спрос работодателей сосредоточен на молодых кадрах, но именно опытные работники составляют большинство среди тех, кто действительно ищет работу.

трудовые отношения

