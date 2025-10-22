Люди трех поколений: какую работу ищут украинцы разного возраста

Государственная служба занятости опубликовала аналитику о том, как меняется рынок труда в 2025 году. Специалисты исследовали, какие вакансии выбирают молодые украинцы, ищущие работу, и какие профессии интересуют людей среднего и старшего возраста.
Старших соискателей больше, чем молодых
По данным, работодатели сегодня стремятся привлекать молодых специалистов, однако среди зарегистрированных соискателей работы преобладают люди старшего возраста.
Статистика выглядит так:
То есть людей в возрасте 55+ в десять раз больше, чем подростков и молодежи до 20 лет.
Почему молодежи на рынке труда меньше
В службе занятости объясняют такую ситуацию несколькими факторами:
Трудоустройство еще во время учебы. Крупные компании все чаще предлагают студентам стажировку с последующим трудоустройством. Это распространено в IT-секторе, аграрной отрасли, банковском деле, энергетике и промышленности.
Неформальная занятость. Часть украинцев работает без официального оформления — преимущественно в сельском хозяйстве, торговле и строительстве.
Гендерная диспропорция. Среди официально зарегистрированных соискателей до 25 лет доля мужчин достигает 40%, но в возрасте 25–55 она падает до 25%. В старших возрастных группах соотношение женщин и мужчин составляет 64% к 36%.
Какую работу ищут разные поколения
Служба занятости проанализировала, какие профессии наиболее популярны среди разных возрастных групп:
15–19 лет: продавец, парикмахер, тракторист.
20–24 года: учитель, администратор, кассир, подсобный рабочий.
25–29 лет: повар, кассир, медсестра.
30–34 года: водитель, бухгалтер, продавец.
35–39 лет: экономист, госслужащий, менеджер.
40–44 года: бухгалтер, швея, уборщик.
45–49 лет: охранник, продавец, работник сферы обслуживания.
50–54 года: водитель, повар, учитель, уборщик.
55+ лет: охранник, сторож, оператор котельной, машинист.
Украинский рынок труда постепенно стареет — все больше людей старшего возраста активно ищут работу, тогда как молодежь чаще устраивается еще во время учебы или работает неофициально. Эта тенденция формирует новую структуру занятости: спрос работодателей сосредоточен на молодых кадрах, но именно опытные работники составляют большинство среди тех, кто действительно ищет работу.
