Люди трьох поколінь: яку роботу шукають українці різного віку

Попит роботодавців зміщується до молодих кадрів, але саме старше покоління нині становить більшість серед тих, хто активно шукає роботу.

Державна служба зайнятості оприлюднила аналітику про те, як змінюється ринок праці у 2025 році. Фахівці дослідили, які вакансії обирають молоді українці, що шукають роботу, і які професії цікавлять людей середнього та старшого віку.

Старших шукачів більше, ніж молодих

За даними, роботодавці нині прагнуть залучати молодих фахівців, проте серед зареєстрованих шукачів роботи переважають люди старшого віку.

Статистика виглядає так:

15–19 років — 2,5% шукачів роботи

20–24 роки — 6%

25–29 років — 6,4%

30–34 роки — 10%

35–39 років — 13%

40–44 роки — 13,5%

45–49 років — 14%

50–54 роки — 14%

55+ років — 20%

Тобто людей віком 55+ у десять разів більше, ніж підлітків та молоді до 20 років.

Чому молоді на ринку праці менше

У службі зайнятості пояснюють таку ситуацію кількома факторами:

Працевлаштування ще під час навчання. Великі компанії дедалі частіше пропонують студентам стажування з подальшою роботою. Це поширено в IT-секторі, аграрній галузі, банківській справі, енергетиці та промисловості.

Неформальна зайнятість. Частина українців працює без офіційного оформлення — переважно у сільському господарстві, торгівлі та будівництві.

Гендерна диспропорція. Серед офіційно зареєстрованих шукачів до 25 років частка чоловіків сягає 40%, але у віці 25–55 вона падає до 25%. У старших вікових групах співвідношення жінок і чоловіків становить 64% до 36%.

Яку роботу шукають різні покоління

Служба зайнятості проаналізувала, які професії найпопулярніші серед різних вікових груп:

15–19 років: продавець, перукар, тракторист.

20–24 роки: вчитель, адміністратор, касир, підсобний робітник.

25–29 років: кухар, касир, медсестра.

30–34 роки: водій, бухгалтер, продавець.

35–39 років: економіст, державний службовець, менеджер.

40–44 роки: бухгалтер, швачка, прибиральник.

45–49 років: охоронець, продавець, працівник сфери обслуговування.

50–54 роки: водій, кухар, вчитель, прибиральник.

55+ років: охоронець, сторож, оператор котельні, машиніст.

Український ринок праці поступово старішає — усе більше людей старшого віку активно шукають роботу, тоді як молодь частіше працевлаштовується ще під час навчання або працює неофіційно. Ця тенденція формує нову структуру зайнятості: попит роботодавців зосереджений на молодих кадрах, але саме досвідчені працівники становлять більшість серед тих, хто реально шукає роботу.