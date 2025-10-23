В Украине смягчат отключения света

Отключения света будут происходить в отдельных регионах страны.

В Украине в пятницу, 24 октября, продолжат применять графики отключений электроэнергии, но они будут менее жесткими, чем раньше. Об этом сообщила компания «Укрэнерго».

По информации компании, отключения света будут происходить в отдельных регионах страны. Для бытовых потребителей с 07:00 до 23:00 будут действовать почасовые отключения объемом от 1,5 до 2,5 очередей. Для промышленных потребителей в этот же период введут графики ограничения мощности.

В «Укрэнерго» объяснили, что причиной отключений являются последствия российских ракетных и дроновых ударов по объектам энергетической инфраструктуры. В то же время украинцев предупредили, что объем ограничений может измениться в зависимости от ситуации.

