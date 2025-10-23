В Україні пом’якшать відключення світла

Відключення світла відбуватимуться в окремих регіонах країни.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні у п’ятницю, 24 жовтня, продовжать застосовувати графіки відключень електроенергії, але вони будуть менш жорсткими, ніж раніше. Про це повідомила компанія «Укренерго».

За інформацією компанії, відключення світла відбуватимуться в окремих регіонах країни. Для побутових споживачів із 07:00 до 23:00 діятимуть погодинні відключення обсягом від 1,5 до 2,5 черг. Для промислових споживачів у цей же період запровадять графіки обмеження потужності.

В «Укренерго» пояснили, що причиною відключень є наслідки російських ракетних і дронових ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури. Водночас українців попередили, що обсяг обмежень може змінитися залежно від ситуації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.