Часы стоимостью до 3 млн грн, подвески, браслеты контрабандисты из Киева пытались вывезти в Варшаву

Завершено досудебное расследование в отношении двух жителей Киева, которые незаконно перемещали предметы роскоши через государственную границу Украины. Имущество стоимостью 12,4 млн грн конфисковано в доход государства, сообщило БЭБ.

Установлено, что для уклонения от уплаты таможенных и других обязательных платежей подозреваемые скрывали ювелирные украшения в салоне автобуса и личных вещах. Контрабандный товар ввозили на таможенную территорию Украины через международный пункт пропуска Волынской таможни Государственной таможенной службы из Варшавы. В дальнейшем предметы роскоши продавали в Украине за наличные или криптовалюту без уплаты налогов в государственный бюджет.

Правоохранители провели санкционированный обыск в рейсовом автобусе «Варшава – Киев» после завершения таможенного оформления на въезде в Украину. Обнаружены дорогие часы стоимостью от 1 до 3 млн грн, подвески, браслеты, запчасти к часам и другие предметы. Общая стоимость изъятого составила 12,4 млн грн.

Подозреваемые, ознакомившись с доказательствами в уголовном производстве, признали свою вину и инициировали заключение соглашений о признании вины со стороной обвинения. К предметам контрабанды применена специальная конфискация в доход государства.

Обвинительный акт направлен в суд, досудебное расследование завершено.

