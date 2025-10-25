Годинники вартістю до 3 млн грн, підвіски, браслети контрабандисти з Києва намагалися вивезти до Варшави

Загальна вартість вилученого складає 12,4 млн грн.

Завершено досудове розслідування стосовно двох жителів Києва, які незаконно переміщували предмети розкоші через державний кордон України. Майно вартістю 12,4 млн грн конфісковано в дохід держави, повідомило БЕБ.

Встановлено, що для ухилення від сплати митних та інших обов’язкових платежів підозрювані приховували ювелірні прикраси в салоні автобуса та особистих речах. Контрабандний товар ввозили на митну територію України через міжнародний пункт пропуску Волинської митниці Державної митної служби з Варшави. Надалі предмети розкоші продавали в Україні за готівку або криптовалюту без сплати податків до державного бюджету.

Правоохоронці провели санкціонований обшук у рейсовому автобусі «Варшава – Київ» після завершення митного оформлення на в’їзді в Україну. Виявлено коштовні годинники вартістю від 1 до 3 млн грн, підвіски, браслети, запчастини до годинників та інші предмети. Загальна вартість вилученого склала 12,4 млн грн.

Підозрювані, ознайомившись із доказами у кримінальному провадженні, визнали свою провину та ініціювали укладення угод про визнання винуватості зі стороною обвинувачення. До предметів контрабанди застосовано спеціальну конфіскацію в дохід держави.

Обвинувальний акт скеровано до суду, досудове розслідування завершено.

