В ГНС разъяснили, нужно ли начислять ЕСВ на сумму зарплаты практиканта

Суммы заработной платы, выплачиваемые предприятием учащимся и слушателям учебных заведений при прохождении ими производственной практики, являются базой для начисления единого социального взноса.

Вопрос о начислении единого социального взноса на выплаты практикантам вызывает немало вопросов у бухгалтеров и работодателей. Практиканты могут быть студентами, которые проходят производственную практику на предприятии, или лицами, проходящими стажировку с целью приобретения профессиональных навыков. В каждом из этих случаев правовой статус практиканта и характер выплат, которые он получает, различаются.

Северное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками напоминает: правила начисления и уплаты единого социального взноса (ЕСВ) установлены исключительно Законом Украины №2464-VI от 8 июля 2010 года «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Согласно этому закону, в частности пункту 1 части 1 статьи 4, обязанность уплаты ЕСВ возлагается на работодателей.

Базой для начисления единого взноса для указанных плательщиков являются суммы начисленной каждому застрахованному лицу заработной платы по видам выплат, включая основную и дополнительную заработную плату, другие поощрительные и компенсационные выплаты, в том числе в натуральной форме, которые определяются в соответствии с Законом Украины от 24.03.1995 №108/95-ВР «Об оплате труда», а также суммы вознаграждения физическим лицам за выполнение работ (оказание услуг) по гражданско-правовым договорам.

На время производственного обучения и практики обучающимся (воспитанники, учащиеся, студенты, курсанты, слушатели, стажеры, аспиранты (адъюнкты), докторанты, другие лица, получающие образование по любому виду и форме обучения) обеспечиваются рабочие места, безопасные и безвредные условия труда в соответствии с образовательными программами и договорами между учебными заведениями и предприятиями, учреждениями, организациями, предоставляющими места для прохождения производственного обучения и практики. Во время прохождения производственного обучения и практики запрещается использовать труд обучающихся для целей, не предусмотренных образовательной программой.

Законом Украины от 21.08.2025 №4574-IX «О профессиональном образовании» определены правовые, организационные и финансовые основы функционирования и развития системы профессионального образования, создания условий для профессиональной самореализации личности и обеспечения потребностей общества и государства в квалифицированных рабочих кадрах (преамбула к Закону №4574).

Согласно положениям пп. 7 и 8 Порядка предоставления рабочих мест для прохождения учащимися, слушателями учреждений профессионального (профессионально-технического) образования производственного обучения и производственной практики, утвержденного постановлением КМУ от 07.06.1999 №992, учащиеся, слушатели учебных заведений, которые согласно договору, заключенному между учреждением профессионального образования и предприятием, проходят производственную практику и производственное обучение на предприятии, не включаются в состав (список) и штатное расписание работников предприятия.

При этом все организационные моменты прохождения производственной практики и производственного обучения в каждом конкретном случае определяются условиями договора, заключенного учебным заведением и предприятием.

С момента распределения учащихся, слушателей учреждения профессионального образования на рабочие места или учебно-производственные участки на них, согласно законодательству об охране труда, распространяются права и обязанности по выполнению правил охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и безопасности жизнедеятельности, правил внутреннего трудового распорядка и других правил и норм, действующих на предприятии, по соответствующим профессиям, специальностям и уровням квалификации работников и служащих. Учащиеся и слушатели подлежат социальному и иному страхованию наравне с соответствующими работниками предприятия.

То есть учащиеся и слушатели учреждений профессионального образования, проходящие производственную практику, не включаются в состав работников предприятия, однако на них в полной мере распространяются правила внутреннего трудового распорядка и положения других внутренних актов и распоряжений предприятия.

Кроме того, пункт 17 Порядка №992 устанавливает, что за фактически выполненный объем работ учащимися и слушателями за период производственного обучения и практики, согласно производственным заданиям, предприятие начисляет им заработную плату в соответствии с установленными системами оплаты труда по нормам, расценкам, ставкам (окладам) с учетом коэффициентов, доплат и

надбавок.Начисленные учащимся и слушателям средства перечисляются для выплаты на счет учреждения профессионального образования или выплачиваются им непосредственно предприятием не позднее чем через пять дней после выплаты заработной платы работникам предприятия.

50% заработной платы, начисленной за время производственного обучения и производственной практики учащимся учреждений профессионального образования, может быть направлено на счет учебного заведения для осуществления его уставной деятельности, укрепления учебно-материальной базы, социальной защиты учащихся, проведения культурно-массовой и физкультурно-спортивной работы, из которых не более 15% средств может быть направлено на премирование мастеров производственного обучения, преподавателей профессионального обучения за непосредственную подготовку учащихся, качественную организацию и выполнение образовательных программ производственного обучения на предприятии и производственной практики в зависимости от личного вклада в общие результаты работы (абзац первый п. 18 Порядка №992).

Порядок заключения договора о стажировке соискателей профессионального (профессионально-технического), профессионального передвузовского и высшего образования у работодателя утвержден постановлением КМУ от 16.01.2013 №20.

В случае, если в период стажировки указанное выше лицо выполняет профессиональные работы, предприятие, организация, учреждение за все работы, выполненные в соответствии с предоставленными заданиями, выплачивает ему заработную плату согласно установленным системам оплаты труда по нормам, расценкам, ставкам (окладам) с учетом коэффициентов, доплат и надбавок.

Кроме того, постановлением КМУ от 22.12.2010 №1170 утвержден Перечень видов выплат, осуществляемых за счет средств работодателей, на которые не начисляется единый взнос, в который не включены выплаты, осуществляемые предприятием стажеру (практиканту) за выполнение им в период стажировки профессиональных работ.

Таким образом, суммы заработной платы, выплачиваемые предприятием учащимся и слушателям учебных заведений во время прохождения ими производственной практики, являются базой для начисления единого взноса, который в этом случае начисляет предприятие.

