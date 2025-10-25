Практика судов
  1. В Украине

Потеряли документы на квартиру или дом: Минюст рассказал, что делать

17:13, 25 октября 2025
Как восстановить утраченные нотариально удостоверенные документы, подтверждающие право собственности.
Из-за войны в Украине резко возросло количество случаев утраты документов, подтверждающих право собственности на недвижимость. Речь идет о ситуациях, когда оригиналы были уничтожены, повреждены или остались на временно оккупированных территориях.

Министерство юстиции разъясняет, как действовать в таких случаях и как получить дубликат утраченного документа.

Потеря документов не означает утрату права собственности

Как подчеркивают в Минюсте, сам факт утраты документа не лишает владельца его прав на имущество. Закон позволяет восстановить правоустанавливающие документы, и полученные дубликаты имеют ту же юридическую силу, что и оригиналы.

Как получить дубликат у нотариуса

Согласно статье 53 Закона Украины «О нотариате», в случае утраты или повреждения нотариально удостоверенного документа нотариус или должностное лицо органа местного самоуправления может выдать дубликат по письменному заявлению:

  • лица, по поручению которой совершалось нотариальное действие;
  • ее правопреемников или наследников;
  • ипотекодержателя (для ипотечных договоров);
  • исполнителя завещания или нотариуса, который ведет наследственное дело.

Дубликат документа должен содержать весь текст удостоверенного или выданного документа, оригинал которого считается утратившим силу.

На дубликате делается отметка о том, что он имеет силу оригинала, и совершается удостоверительная надпись.

Кроме того, о выдаче дубликата нотариус делает отметку на экземпляре документа, который хранится в делах государственной нотариальной конторы, государственного нотариального архива или частного нотариуса.

Также до передачи в архив экземпляров документов, удостоверенных или выданных нотариусом, дубликат утраченного или испорченного документа выдается нотариусом по месту его хранения.

Если документы находятся на оккупированной территории

В связи с военным положением действует запрет на нотариальные действия в регионах, находящихся под оккупацией или где продолжаются боевые действия.

Многие нотариусы с таких территорий временно прекратили работу или переместили свои архивы в безопасные регионы.

Министерство юстиции разрешило частным нотариусам изменять адрес офиса в пределах области на период военного положения, чтобы сохранить документы и продолжать работу. В случае угрозы уничтожения архивов решение об их перемещении принимают территориальные органы Минюста.

Поэтому в каждом конкретном случае сначала необходимо выяснить место хранения документов нотариального делопроизводства и архива частного нотариуса или государственной нотариальной конторы, государственного нотариального архива.

Если доступа к архивам нет

В случае невозможности получения дубликата документа из-за утраты доступа к документам нотариального делопроизводства и архива частного нотариуса или государственной нотариальной конторы, государственного нотариального архива (например, из-за оккупации территории), лицо имеет право обратиться в суд с иском о признании права собственности на имущество.

В Гражданском кодексе Украины этот вопрос регулируется статьей 392, согласно которой владелец имущества может предъявить иск о признании его права собственности, если это право оспаривается или не признается другим лицом, а также в случае утраты им документа, подтверждающего его право собственности.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за ложные показания в суде

Юсуфу Мамешеву, который проходит свидетелем в производстве против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готовят сообщение о подозрении в даче заведомо ложных показаний в суде — источники.

