Втратили документи на квартиру чи будинок: Мін’юст розповів, що робити

Як відновити втрачені нотаріально посвідчені документи, що підтверджують право власності.

Через війну в Україні різко зросла кількість випадків втрати документів, що підтверджують право власності на нерухомість. Йдеться про ситуації, коли оригінали були знищені, пошкоджені або залишилися на тимчасово окупованих територіях.

Міністерство юстиції пояснює, як діяти у таких випадках і як отримати дублікат втраченого документа.

Втрата документів не означає втрату права власності

Як наголошують у Мін’юсті, сам факт втрати документа не позбавляє власника його прав на майно. Закон дозволяє відновити правовстановлюючі документи, і отримані дублікати мають ту ж юридичну силу, що й оригінали.

Як отримати дублікат у нотаріуса

Відповідно до статті 53 Закону України «Про нотаріат», у разі втрати або пошкодження нотаріально посвідченого документа, нотаріус або посадова особа органу місцевого самоврядування може видати дублікат за письмовою заявою:

особи, за дорученням якої вчинялася нотаріальна дія;

її правонаступників або спадкоємців;

іпотекодержателя (для іпотечних договорів);

виконавця заповіту або нотаріуса, який веде спадкову справу.

Дублікат документа повинен містити весь текст посвідченого або виданого документа, оригінал якого вважається таким, що втратив чинність.

На дублікаті документа робиться відмітка про те, що він має силу оригіналу, і вчиняється посвідчувальний напис.

Крім того, про видачу дубліката нотаріус робить відмітку на примірнику документа, який зберігається у справах державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву чи приватного нотаріуса.

Також до передачі в архів примірників документів, посвідчених або виданих нотаріусом, дублікат утраченого або зіпсованого документа видається нотаріусом за місцем його зберігання.

Якщо документи знаходяться на окупованій території

У зв’язку з воєнним станом діє заборона на нотаріальні дії в регіонах, що перебувають під окупацією або де тривають бойові дії.

Багато нотаріусів із таких територій тимчасово припинили роботу або перемістили свої архіви в безпечні регіони.

Міністерство юстиції дозволило приватним нотаріусам змінювати адресу офісу в межах області на період воєнного стану, щоб зберегти документи й продовжувати роботу. У разі загрози знищення архівів рішення про їхнє переміщення приймають територіальні органи Мін’юсту.

Тож у кожному конкретному випадку для початку необхідно з’ясувати місце зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса або державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву.

Якщо доступу до архівів немає

У разі неможливості отримання дубліката документа через втрату доступу до документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса або державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву (наприклад, через окупацію території), особа має право звернутися до суду з позовом про визнання права власності на майно.

В Цивільному кодексі України вказане питання регламентовано статтею 392, згідно із якою власник майна може пред’явити позов про визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою, а також у разі втрати ним документа, який засвідчує його право власності.

