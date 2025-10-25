Цифровизация, энергетика и проект Госбюджета-2026: Юлия Свириденко отчиталась о достижении правительства за 100 дней работы

Премьер-министр Юлия Свириденко отчиталась о первых 100 днях работы своей правительственной команды.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер‑министр Юлия Свириденко отчиталась о первых 100 днях работы своего правительства. Речь идёт о безопасности и обороне, энергетике, поддержке прифронтовых регионов и другом.

«Сегодня ровно 100 дней работы нашей правительственной команды. Мы сосредоточены на ключевом: безопасность и оборона, экономическая и социальная стабильность, энергетика и поддержка прифронтовых регионов», — подчеркнула Свириденко.

Она обозначила основные направления деятельности Правительства:

Масштабируем производство украинского оружия, координируем усилия с партнёрами, чтобы украинская Армия получала всё необходимое.

Модернизируем Силы Обороны — внедрили систему учёта военнослужащих «Импульс» и электронные ТЦК. Решение об этом принято сегодня.

Цифровизируем сервисы для упрощения взаимодействия людей с государством — е‑Акциз, е‑Нотариат, е‑Суд и е‑Брак. Также сегодня запущена единая платформа всех услуг Ветеран.Pro. Расширяем перечень других сервисов, доступных в «Дія».Развиваем политику поддержки прифронтовых территорий: повысили зарплаты врачам и доплаты учителям, обеспечили бесплатное питание для 1‑11 классов уже в этом году и

100% бронирование для работников предприятий в громадах, где боевые действия близко. Сегодня запущен механизм компенсаций военных рисков на прифронтовых территориях, который заработает с ноября.

Подали проект Государственного бюджета на 2026 год в Парламент. На следующий год предусмотрены новые программы — чек‑ап для людей возраста 40+, повышение оплаты труда учителей. Сохраняем программы, которые помогают наполнять экономику, в рамках политики «Сделано в Украине».

Энергетическая безопасность: укрепляем защиту критической инфраструктуры, готовим резервы, взаимодействуем с областными военными администрациями, местной властью, иностранными партнёрами.

Международная работа. Запустили Фонд восстановления совместно с США и уже имеют первые взносы в размере $150 млн. Завершили рекордные сроки скрининг законодательства и готовимся к старту переговоров о вступлении в Европейский союз. Открыли новое еврокольцо — прямые поезда теперь ходят из Ужгорода до Братиславы, Вены и Будапешта.

Привлекли $12,5 млрд от партнёров для поддержки государственного бюджета, из них $9,4 млрд по механизму ERA loan и $3,05 млрд — через Ukraine Facility.

«Всё это — согласно Программе действий, приоритеты которой мы превращаем в конкретные решения. Благодарю команду Правительства, Силы Обороны и всех, кто работает и позволяет поддерживать жизнь государства», — подчеркнула Юлия Свириденко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.