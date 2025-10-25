Цифровізація, енергетика та проект Держбюджету-2026: Юлія Свириденко прозвітувала про досягнення уряду за 100 днів роботи

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко відзвітувала про перші 100 днів роботи своєї урядової команди.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко прозвітувала про перші 100 днів роботи свого уряду. Йдеться про безпеку й оборону, енергетику, підтримку прифронтових регіонів та інше.

«Сьогодні рівно 100 днів роботи нашої Урядової команди. Ми сфокусовані на ключовому: безпека й оборона, економічна і соціальна стабільність, енергетика і підтримка прифронтових регіонів», — наголосила Свириденко.

Вона окреслила основні напрямки діяльності Уряду:

- Масштабуємо виробництво української зброї, координуємо зусилля з партнерами, щоб українське Військо отримувало все необхідне.

- Осучаснюємо Сили Оборони — запровадили систему обліку військовослужбовців “Імпульс” та електронні ТЦК. Рішення про це ухвалили сьогодні.

- Цифровізуємо сервіси для спрощення взаємодії людей з державою — е-Акциз, е-Нотаріат, е-Суд та е-Шлюб. Також сьогодні запустили єдину платформу всіх послуг Ветеран.Про. Розширюємо перелік інших сервісів, доступних в Дії.

- Розвиваємо політики підтримки прифронтових територій: підвищили зарплати лікарям і доплати вчителям, забезпечили безплатне харчування для 1-11 класів вже в цьому році та 100% бронювання для працівників підприємців у громадах, де бойові дії близько. Сьогодні запустили механізм компенсацій військових ризиків на прифронтових територіях, який запрацює з листопада.

- Подали проект Державного бюджету на 2026 до Парламенту. На наступний рік передбачили нові програми — чекап для людей віком 40+, підвищення оплати праці вчителів. Зберігаємо програми, які допомагають наповнювати економіку, в рамках політики “Зроблено в Україні”.

- Енергетична безпека: посилюємо захист критичної інфраструктури, готуємо резерви, взаємодіємо з ОВА, місцевою владою, іноземними партнерами.

- Міжнародна робота. Запустили Фонд відбудови спільно зі США і вже маємо перші внески у $150 млн. Завершили в рекордні терміни скринінг законодавства і готуємося до старту переговорів про вступ до Євросоюзу. Відкрили нову євроколію — прямі потяги тепер ходять з Ужгорода до Братислави, Відня і Будапешта.

- Залучили $12,5 млрд від партнерів для підтримки держбюджету, з них $9,4 млрд за механізмом ERA loan i $3,05 млрд — через Ukraine Facility.

«Усе це — згідно з Програмою дій, пріоритети якої перетворюємо на конкретні рішення. Дякую команді Уряду, Силам Оборони і всім, хто працює та дозволяє підтримувати життя держави», — наголосила Юлія Свириденко.

