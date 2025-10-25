В Ровенской области двое 18-летних ребят пытались подорвать правоохранителей

Пытаясь быстро заработать, ребята изготовили самодельные взрывные устройства, которые планировали использовать против милиционеров.

В Ровенской области направили в суд обвинительный акт в отношении двух 18-летних местных жителей, которые пытались подорвать правоохранителей, заложив взрывчатку в заброшенном здании неподалеку от областного центра. Об этом рассказал в прокуратуре.

Следствием установлено, что двое юношей наткнулись в одном из Telegram-каналов на объявление о возможности быстрого заработка. По полученному заказу они изготовили два самодельных взрывных устройства с функцией дистанционного подрыва и спрятали их в заброшенном здании.

Впоследствии в полицию поступило сообщение о найденном в этом же помещении теле с признаками насильственной смерти. Когда на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, произошел взрыв. Благодаря оперативным действиям правоохранителей никто не пострадал.

Правоохранителям удалось быстро идентифицировать причастных к преступлению лиц, задержать их и вручить подозрение.

Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

