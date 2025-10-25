На Рівненщині двоє 18-річних хлопців намагалися підірвати правоохоронців

Намагаючись швидко заробити, хлопці виготовили саморобні вибухові пристрої, які планували використати проти правоохоронців.

На Рівненщині скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох 18-річних рівнян, які намагалися підірвати правоохоронців, заклавши вибухівку у закинутій будівлі неподалік обласного центру. Про це розпові у прокуратурі.

Слідством встановлено, що двоє юнаків натрапили в одному з Telegram-каналів на оголошення про можливість швидкого заробітку. За отриманим «замовленням» вони виготовили два саморобні вибухові пристрої з функцією дистанційного підриву та сховали їх у покинутій будівлі.

Згодом до поліції надійшло повідомлення про знайдене в цьому ж приміщенні тіло з ознаками насильницької смерті. Коли на місце події прибула слідчо-оперативна група, стався вибух. Завдяки оперативним діям правоохоронців ніхто не постраждав.

Правоохоронцям вдалося швидко ідентифікувати причетних до злочину осіб, затримати їх та вручити підозру.

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

