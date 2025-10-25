В Тернополе мужчина обещал «вывести» военнослужащего из учебного центра без статуса СЗЧ за $12 тысяч

Подозреваемый уверял, что через свои связи в ВСУ сможет незаконно вывезти военнослужащего из учебного центра, не предоставляя ему статус СЗЧ.

Сообщено о подозрении тернополянину, который требовал 12 тысяч долларов за влияние на должностных лиц ВСУ при перемещении военнослужащего из учебного центра, без статуса СЗЧ. Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура.

По данным следствия, тернополянин, общаясь с приятельницей, узнал, что ее знакомый находится в учебном центре ВСУ. Он предложил забрать и вывезти знакомого из учебного центра.

Он уверил женщину, что имеет возможность через влияние на должностных лиц в ВСУ организовать беспрепятственный выход с территории учебного центра без законных на то оснований. При этом военнослужащий не будет иметь статус лица, самовольно оставившего часть.

При получении части неправомерной выгоды — 6000 долларов — фигуранта задержали правоохранители.

Мужчине сообщено о подозрении в получении им неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Также ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением суммы залога в размере 242 тыс. грн.

