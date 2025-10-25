Практика судов
  1. В Украине

В Тернополе мужчина обещал «вывести» военнослужащего из учебного центра без статуса СЗЧ за $12 тысяч

18:25, 25 октября 2025
Подозреваемый уверял, что через свои связи в ВСУ сможет незаконно вывезти военнослужащего из учебного центра, не предоставляя ему статус СЗЧ.
В Тернополе мужчина обещал «вывести» военнослужащего из учебного центра без статуса СЗЧ за $12 тысяч
Иллюстративное фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сообщено о подозрении тернополянину, который требовал 12 тысяч долларов за влияние на должностных лиц ВСУ при перемещении военнослужащего из учебного центра, без статуса СЗЧ. Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура.

По данным следствия, тернополянин, общаясь с приятельницей, узнал, что ее знакомый находится в учебном центре ВСУ. Он предложил забрать и вывезти знакомого из учебного центра.

Он уверил женщину, что имеет возможность через влияние на должностных лиц в ВСУ организовать беспрепятственный выход с территории учебного центра без законных на то оснований. При этом военнослужащий не будет иметь статус лица, самовольно оставившего часть.

При получении части неправомерной выгоды — 6000 долларов — фигуранта задержали правоохранители.

Мужчине сообщено о подозрении в получении им неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Также ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением суммы залога в размере 242 тыс. грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

взятка военные Тернополь военнослужащие СЗЧ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за ложные показания в суде

Юсуфу Мамешеву, который проходит свидетелем в производстве против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готовят сообщение о подозрении в даче заведомо ложных показаний в суде — источники.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    суддя Київського апеляційного суду