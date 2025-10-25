У Тернополі чоловік обіцяв «вивезти» військового з навчального центру без статусу СЗЧ за $12 тисяч

Підозрюваний запевняв, що через свої зв’язки у ЗСУ зможе незаконно вивезти військовослужбовця з навчального центру, не надаючи йому статусу СЗЧ.

Повідомлено про підозру тернополянину, який вимагав 12 тисяч доларів за вплив на посадових осіб ЗСУ у переміщенні військовослужбовця з навчального центру, без статусу СЗЧ. Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

За даними слідства, тернополянин спілкуючись із приятелькою, дізнався, що її знайомий перебуває у навчальному центру ЗСУ. Він запропонував забрати і вивезти знайомого з навчального центру.

Він запевнив жінку, що має можливість через вплив на посадових осіб в ЗСУ, влаштувати безперешкодне залишення території навчального центру без законних на це підстав. При цьому військовослужбовець не матиме статусу особи, що самовільно залишила частину.

При одержанні частини неправомірної вигоди – 6000 доларів фігуранта затримали правоохоронці.

Чоловіку повідомлено про підозру в одержанні ним неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Також йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням суми застави в сумі 242 тис. грн.

