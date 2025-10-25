Минобороны запускает бета-тест новых видов отсрочек от мобилизации без ТЦК в Резерв+

Министерство обороны объявило о начале бета-тестирования новых типов отсрочек от мобилизации в приложении «Резерв+».
Вскоре оформить отсрочку онлайн смогут:
Граждане, относящиеся к этим категориям, могут присоединиться к тестированию сервиса и первыми воспользоваться новой функцией. Для участия необходимо заполнить короткую онлайн-форму от Минобороны.
Как работает онлайн-отсрочка
В приложении «Резерв+» пользователь подает запрос → система автоматически проверяет основания в государственных реестрах → в случае подтверждения данных отсрочка предоставляется, а информация об этом появляется в электронном военном документе.
Процесс полностью автоматизирован, занимает всего несколько часов и не требует личных визитов в ТЦК, предоставления справок или ожидания решения.
В настоящее время в «Резерв+» уже доступно оформление отсрочек для следующих категорий:
Как отметила премьер-министр Юлия Свириденко, 80% отсрочек можно будет оформить онлайн через приложение «Резерв+», остальные — через любой удобный центр предоставления админуслуг.
