Міноборони запускає бета-тест нових видів відстрочок від мобілізації без ТЦК у Резерв+

Міністерство оборони оголосило про старт бета-тестування нових типів відстрочок від мобілізації у застосунку «Резерв+».
Невдовзі оформити відстрочку онлайн зможуть:
Громадяни, які належать до цих категорій, можуть долучитися до тестування сервісу й першими скористатися новою функцією. Для участі потрібно заповнити коротку онлайн-форму від Міноборони.
Як працює онлайн-відстрочка
У застосунку «Резерв+» користувач подає запит → система автоматично перевіряє підстави в державних реєстрах → у разі підтвердження даних відстрочка надається, а інформація про це з’являється в електронному військовому документі.
Процес повністю автоматизований, займає лише кілька годин і не потребує особистих візитів до ТЦК, подання довідок чи очікування рішення.
Наразі у «Резерв+» уже доступне оформлення відстрочок для таких категорій:
Як вказувала прем’єр-міністр Юлія Свириденко, 80% відстрочок можна буде оформити онлайн через застосунок «Резерв+», решту — через будь-який зручний центр надання адмінпослуг.
