Міноборони запускає бета-тест нових видів відстрочок від мобілізації без ТЦК у Резерв+

У застосунку Резерв+ тестують нові відстрочки.

Міністерство оборони оголосило про старт бета-тестування нових типів відстрочок від мобілізації у застосунку «Резерв+».

Невдовзі оформити відстрочку онлайн зможуть:

батько або мати , які самостійно виховують дитину до 18 років;

, які самостійно виховують дитину до 18 років; особи, які доглядають за батьком або матір’ю з інвалідністю.

Громадяни, які належать до цих категорій, можуть долучитися до тестування сервісу й першими скористатися новою функцією. Для участі потрібно заповнити коротку онлайн-форму від Міноборони.

Як працює онлайн-відстрочка

У застосунку «Резерв+» користувач подає запит → система автоматично перевіряє підстави в державних реєстрах → у разі підтвердження даних відстрочка надається, а інформація про це з’являється в електронному військовому документі.

Процес повністю автоматизований, займає лише кілька годин і не потребує особистих візитів до ТЦК, подання довідок чи очікування рішення.

Наразі у «Резерв+» уже доступне оформлення відстрочок для таких категорій:

людей з інвалідністю;

батьків трьох і більше дітей, народжених у шлюбі;

батьків дітей з інвалідністю;

подружжя захисників і захисниць із дитиною;

чоловіки або дружини людей з інвалідністю;

люди з тимчасовою непридатністю;

студенти, аспіранти;

працівники закладів вищої та профосвіти.

Як вказувала прем’єр-міністр Юлія Свириденко, 80% відстрочок можна буде оформити онлайн через застосунок «Резерв+», решту — через будь-який зручний центр надання адмінпослуг.

