Стало известно, сколько «Кинжалов» и баллистических ракет выпустила РФ по Украине с начала года

Россия в этом году выпустила по Украине около 770 баллистических ракет, рассказал Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский, реагируя на ночную ракетную атаку на Киев, сообщил, что с начала этого года Россия выпустила по Украине около 770 баллистических ракет и более 50 ракет типа «Кинжал».

Он обратил внимание, что именно из-за таких атак РФ уделяется внимание системам Patriot, "чтобы иметь возможность защитить наши города от этого ужаса".

"Очень важно, чтобы имеющие возможность партнеры реализовали то, о чем мы говорили в последние дни. Ни одна страна не должна оставаться наедине перед таким злом. Нужно продолжать сотрудничество. Все можно сделать: у партнеров есть необходимые системы, и они могут уже сейчас помочь в защите Украины.

Америка, Европа, страны G7 могут помочь сделать так, чтобы такие удары больше не угрожали жизни. На российскую баллистику нужен ответ сильных государств в реальном сотрудничестве по защите жизни", - заявил Зеленский.

