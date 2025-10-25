Стало відомо, скільки «Кинджалів» і балістичних ракет випустила РФ по Україні з початку року

Росія цьогоріч випустила по Україні близько 770 балістичних ракет — розповів Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський, реагуючи на нічну ракетну атаку на Київ, повідомив, що з початку цього року Росія випустила по Україні приблизно 770 балістичних ракет і понад 50 ракет типу «Кинджал».

Він звернув увагу, що саме через такі атаки РФ приділяється увага системам Patriot, "щоб мати змогу захистити наші міста від цього жахіття".

"Дуже важливо, щоб партнери, які мають можливість, реалізували те, про що ми говорили останніми днями. Жодна країна не має залишатися наодинці перед таким злом. Потрібно продовжувати співпрацю. Усе можна зробити: у партнерів є необхідні системи, і вони можуть уже зараз допомогти в захисті України.

Америка, Європа, країни G7 можуть допомогти зробити так, щоб такі удари більше не загрожували життю. На російську балістику потрібна відповідь сильних держав у реальній співпраці для захисту життя", - заявив Зеленський.

