На какой срок может быть заключен студенческий трудовой договор

Студенческий трудовой договор позволяет совмещать обучение с работой в рамках образовательного процесса.

Студенческий трудовой договор заключается между соискателем образования и работодателем для совмещения обучения с работой без отрыва от образовательного процесса.

Продолжительность такого договора не может превышать срок обучения по образовательной программе. Об этом напоминает управление инспекционной деятельности в Черкасской области Центрального межрегионального управления Гоструда.

Студенческий трудовой договор – это разновидность срочного трудового договора, заключаемого между высшим образованием или предприятием, учреждением, организацией и студентом для выполнения им временной работы в свободное от учебного процесса время (например, в период каникул, после занятий) или по специальной образовательной программе, предусматривающей сочетание обучения и работы (дуальное образование).

Студенческий трудовой договор подпадает под регулирование Кодекса законов о труде Украины, в частности, о срочных договорах и условиях труда несовершеннолетних. Дополнительно его правовой статус определяется Законом Украины "О высшем образовании" - в части прав студентов на труд и реализации дуального образования.

