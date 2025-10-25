На який строк може бути укладено студентський трудовий договір

Студентський трудовий договір дає змогу поєднувати навчання з роботою в межах освітнього процесу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Студентський трудовий договір укладається між здобувачем освіти та роботодавцем для поєднання навчання з роботою без відриву від освітнього процесу. Тривалість такого договору не може перевищувати строку навчання за освітньою програмою. Про це нагадує Управління інспекційної діяльності у Черкаській області Центрального міжрегіонального управління Держпраці.

Студентський трудовий договір – це різновид строкового трудового договору, що укладається між закладом вищої освіти або підприємством, установою, організацією та студентом для виконання ним тимчасової роботи у вільний від навчального процесу час (наприклад, у період канікул, після занять) або за спеціальною освітньою програмою, що передбачає поєднання навчання і роботи (дуальна освіта).

Студентський трудовий договір підпадає під регулювання Кодексу законів про працю України, зокрема щодо строкових договорів і умов праці неповнолітніх. Додатково його правовий статус визначається Законом України «Про вищу освіту» — у частині прав студентів на працю та реалізації дуальної освіти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.