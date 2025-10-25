Украина получит первые истребители Gripen из Швеции в 2026 году — Зеленский назвал соглашение историческим

Украина рассчитывает получить до 150 шведских истребителей, которые станут частью новой системы гарантий безопасности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина готовится получить от Швеции первые истребители JAS 39 Gripen уже в 2026 году. В целом, по словам Президента Владимира Зеленского, наша страна рассчитывает на поставку до 150 самолетов.

«Вместе со Швецией Украина значительно увеличит свою боевую авиацию. Это амбициозная задача, и ее нужно выполнить», — отметил Глава государства.

Президент назвал договоренность со Швецией о передаче боевых самолетов историческим событием для Военно-воздушных сил Украины.

«Сейчас исторический шаг — договоренность со Швецией о боевых самолетах "Грипен", и это хороший выбор. Мы рассчитываем на 150 таких самолетов для Украины, и первые должны появиться в следующем году», — подчеркнул Зеленский.

По словам Главы государства, Gripen станет частью новой системы гарантий безопасности для Украины.

Он подчеркнул, что это самое масштабное соглашение по боевой авиации, которое страна когда-либо заключала.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.