Україна отримає перші винищувачі Gripen зі Швеції у 2026 році — Зеленський назвав угоду історичною

17:31, 25 жовтня 2025
Україна розраховує отримати до 150 шведських винищувачів, які стануть частиною нової системи безпекових гарантій.
Україна готується отримати від Швеції перші винищувачі JAS 39 Gripen уже у 2026 році. Загалом, за словами Президента Володимира Зеленського, наша держава розраховує на постачання до 150 літаків.

«Разом зі Швецією Україна значно збільшить свою бойову авіацію. Це амбітне завдання, і його треба виконати», — зазначив Глава держави.

Президент назвав домовленість зі Швецією про передачу бойових літаків історичною подією для українських Повітряних сил.

«Зараз історичний крок – домовленість зі Швецією про бойові літаки «Гріпен», і це хороший вибір. Ми розраховуємо на 150 таких літаків для України, і перші мають зʼявитися наступного року», — зауважив Зеленський.

За словами Глави держави, Gripen стане частиною нової системи безпекових гарантій для України.

Він підкреслив, що це наймасштабніша угода щодо бойової авіації, яку країна коли-небудь укладала.

