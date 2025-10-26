На Тернопольщине руководитель колледжа получил взятку за «поступление» военнообязанного

Должностное лицо оценило «поступление» в 700 долларов и пообещало помочь мужчине получить отсрочку от мобилизации через обучение в колледже.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Тернополе сообщено о подозрении руководителю колледжа и посреднику, которые получили взятку за устройство военнообязанного на обучение. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, военнообязанный, который давно получил среднее образование, решил обучаться в местном колледже и таким образом получить отсрочку от мобилизации.

Руководитель колледжа пообещал устроить его на обучение, издал приказ о зачислении и оценил свои услуги в 700 долларов. Абитуриент передал ему эти деньги через посредника.

Правоохранители задокументировали факт получения денег исполняющим обязанности директора колледжа.

Под процессуальным руководством прокуроров Тернопольской областной прокуратуры сообщено о подозрении исполняющему обязанности директора колледжа и посреднику в получении должностным лицом неправомерной выгоды для себя за совершение в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, действий с использованием предоставленного ему служебного положения, по предварительному сговору группой лиц (ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Обоим подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 242 тыс. 240 грн.

Устанавливаются другие лица, причастные к устройству в учебное заведение таким способом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.