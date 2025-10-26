Практика судів
На Тернопільщині керівник коледжу взяв хабар за «вступ» військовозобов’язаного

09:24, 26 жовтня 2025
Посадовець оцінив «вступ» у 700 доларів і пообіцяв допомогти чоловіку отримати відстрочку від мобілізації через навчання в коледжі.
У Тернополі повідомлено про підозру керівнику коледжу та посереднику, які отримали хабар за влаштування військовозобов’язаного на навчання. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, військовозобов’язаний, котрий давно здобув середню освіту, вирішив навчатися у місцевому коледжі та у такий спосіб отримати відстрочку від мобілізації. 

Керівник коледжу пообіцяв влаштувати його на навчання, видав наказ про зарахування, та оцінив свої послуги у 700 доларів.  Вступник передав йому ці кошти через посередника.

Правоохоронці задокументували факт отримання грошей виконувачем обов’язків директора коледжу. 

За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури  повідомлено про підозру виконувачу обов’язків директра коледжу та посереднику в отриманні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого їй службового становища, за попередньою змовою групою осіб (ч.ч. 2, 3  ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України).

Обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави 242 тис 240 грн.

Встановлюються інші особи, причетні до влаштування навчальний заклад у такий спосіб.

