В полиции рассказали, в какой промежуток времени и день происходит больше всего ДТП

С января по сентябрь этого года на дорогах Украины погибли 2 245 человек, среди них 141 ребенок, еще 23 484 человека получили травмы. Такие данные привели в Патрульной полиции, пишут в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром».

В целом за этот период зафиксировано 18 906 дорожно-транспортных происшествий с погибшими или травмированными.

Чаще всего смертельные ДТП происходили из-за:

▪️ превышения скорости — 1198 погибших;

▪️ выезда на встречную полосу, не связанного с обгоном — 157 погибших;

▪️ ошибок при смене направления движения — 113 погибших.

По статистике, больше всего аварий происходит между 16:00 и 19:00, а самый опасный день недели — пятница.

