У поліції розповіли, у який проміжок часу та день відбувається найбільше ДТП

В Україні з початку року в ДТП загинули понад 2,2 тисячі людей.

Фото: Ian Valerio / Unsplash

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З січня по вересень лише цього року на дорогах України загинули 2 245 осіб, серед них 141 дитина, ще 23 484 людини отримали травми. Такі дані навели у Патрульній поліції, пишуть в асоціації українських автовиробників «Укравтопром».

Загалом за цей період зафіксовано 18 906 дорожньо-транспортних пригод із загиблими або травмованими.

Найчастіше смертельні ДТП траплялися через:

▪️ перевищення швидкості — 1198 загиблих;

▪️ виїзд на зустрічну смугу, не пов’язаний з обгоном — 157 загиблих;

▪️ помилки під час зміни напрямку руху — 113 загиблих.

За статистикою, найбільше аварій відбувається між 16:00 та 19:00, а найнебезпечніший день тижня — п’ятниця.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.