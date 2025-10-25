Патрульная полиция переходит на электронное оформление ДТП, но не во всех областях

Полный переход на электронный формат ожидается в течение следующего года.

Национальная полиция переходит на электронное оформление материалов дорожно-транспортных происшествий. Первыми новую систему испытывают патрульные в Винницкой области, которые теперь составляют схемы ДТП с помощью планшетов. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Новая система позволяет вносить данные об участниках аварии, транспортных средствах, обстоятельствах происшествия и создавать цифровую схему с учетом реальной дорожной ситуации. Если раньше этот процесс занимал много времени из-за ручного оформления, то теперь инспекторы могут оперативно фиксировать все детали непосредственно на месте происшествия.

Алексей Белошицкий отмечает, что электронное оформление ДТП имеет ряд преимуществ, в частности:

▪️ автоматизация создания схем;

▪️ сокращение времени оформления;

▪️ точная фиксация места аварии;

▪️ уменьшение количества ошибок.

До конца 2025 года систему планируют внедрить еще в десяти областях Украины, а полный переход на электронный формат ожидается в течение следующего года.

При этом общая процедура рассмотрения остается неизменной — все материалы с электронными схемами будут направляться в суд для дальнейшего рассмотрения.

